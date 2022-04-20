США в ближайшие сутки отправят в Европу еще 7 самолетов с военной помощью

Еще семь американских самолетов с военной помощью для Украины отправятся в Европу в ближайшие 24 часа.

Еще семь американских самолетов с военной помощью для Украины отправятся в Европу в ближайшие 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , об этом сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в минувшие выходные США отправили четыре самолета с вооружениями для Украины из нового пакета военной помощи в 800 млн долларов США.

13 апреля президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов США, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, а также 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".