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США в ближайшие сутки отправят в Европу еще 7 самолетов с военной помощью

США в ближайшие сутки отправят в Европу еще 7 самолетов с военной помощью Еще семь американских самолетов с военной помощью для Украины отправятся в Европу в ближайшие 24 часа.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 05:28
США в ближайшие сутки отправят в Европу еще 7 самолетов с военной помощью

Еще семь американских самолетов с военной помощью для Украины отправятся в Европу в ближайшие 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в минувшие выходные США отправили четыре самолета с вооружениями для Украины из нового пакета военной помощи в 800 млн долларов США.

13 апреля президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов США, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, а также 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".

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