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США в ближайшие недели могут выделить Киеву новый пакет военной помощи

США в ближайшие недели могут выделить Киеву новый пакет военной помощи Соединенные Штаты планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи в ближайшие недели.
Другие страны
16 августа 2024 г. 03:38
США в ближайшие недели могут выделить Киеву новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

"Мне нечего объявить вам прямо сейчас, но вы увидите, как мы продолжим выделять новые пакеты военной помощи Украине в следующие недели", - сказал он. Кирби не уточнил, идет ли речь о поставках крылатых ракет.

Ранее газета Politico со ссылкой на несколько неназванных должностных лиц американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение на этот счет не принято.

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