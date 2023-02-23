США в ближайшие месяцы намерены выделить Украине финпомощь на $10 млрд

Вашингтон предоставит Украине в ближайшие месяцы около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи.

Вашингтон предоставит Украине в ближайшие месяцы около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в ходе пресс-конференции в Бангалоре министр финансов США Джанет Йеллен.

"В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи Украине", - сказала она.

Глава американского Минфина также отметила, что "крайне важно, чтобы Международный валютный фонд приступил к программе финансирования Украины".

Кроме того, по словам Йеллен, кризис на Украине "является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику".