О нас

США в ближайшие месяцы намерены выделить Украине финпомощь на $10 млрд

США в ближайшие месяцы намерены выделить Украине финпомощь на $10 млрд Вашингтон предоставит Украине в ближайшие месяцы около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 13:28
США в ближайшие месяцы намерены выделить Украине финпомощь на $10 млрд

Вашингтон предоставит Украине в ближайшие месяцы около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в ходе пресс-конференции в Бангалоре министр финансов США Джанет Йеллен.

"В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи Украине", - сказала она.

Глава американского Минфина также отметила, что "крайне важно, чтобы Международный валютный фонд приступил к программе финансирования Украины".

Кроме того, по словам Йеллен, кризис на Украине "является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Ряд стран ЕС отказались вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ
Ряд стран ЕС отказались вводить штраф за непредоставление данных об активах РФ
23 февраля 2023 г. 14:07
Макрон в начале марта совершит поездку в Африку
Макрон в начале марта совершит поездку в Африку
23 февраля 2023 г. 13:18
Глава МИД Испании: Запад не будет отправлять войска в Украину
Глава МИД Испании: Запад не будет отправлять войска в Украину
23 февраля 2023 г. 12:03
Атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет санкций против России
Атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет санкций против России
23 февраля 2023 г. 10:56
Bloomberg: G7 разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России
Bloomberg: G7 разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России
23 февраля 2023 г. 10:05
Четыре человека погибли в результате падения самолета на Филиппинах
Четыре человека погибли в результате падения самолета на Филиппинах
23 февраля 2023 г. 09:08
Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать формулу мира, предложенную Украиной
Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать "формулу мира", предложенную Украиной
23 февраля 2023 г. 08:02
РФ своими обстрелами почти полностью уничтожила Бахмут и Авдеевку
РФ своими обстрелами почти полностью уничтожила Бахмут и Авдеевку
23 февраля 2023 г. 07:09
Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли
Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли
23 февраля 2023 г. 06:19
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,8
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,8
23 февраля 2023 г. 05:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi