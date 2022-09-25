США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против РФ в ответ на "референдумы"

США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России из-за проведения "референдумов" в так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республиках", Херсонской и Запорожской областях Украины.

США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России из-за проведения "референдумов" в так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республиках", Херсонской и Запорожской областях Украины.

Как передает Report , об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

"Лидеры стран "семерки" в заявлении в пятницу после начала "референдумов" подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают "референдумы", - сказал Салливан. - Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники".