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США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против РФ в ответ на "референдумы"

США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против РФ в ответ на "референдумы" США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России из-за проведения "референдумов" в так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республиках", Херсонской и Запорожской областях Украины.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 21:28
США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против РФ в ответ на референдумы

США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России из-за проведения "референдумов" в так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республиках", Херсонской и Запорожской областях Украины.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

"Лидеры стран "семерки" в заявлении в пятницу после начала "референдумов" подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают "референдумы", - сказал Салливан. - Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “referendumlara” cavab olaraq yaxın günlərdə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

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