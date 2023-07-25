США в ближайшие дни объявят о новой помощи Украине

США отправили Украине все необходимое для контрнаступления и в ближайшие дни объявят о новой помощи.

Соединенные Штаты Америки уже в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга.

Он отказался как-либо комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".

"С нашей точки зрения, Украина имеет все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новых объявлений о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.

По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.