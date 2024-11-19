О нас

США в ближайшие дни объявят о новой партии военной помощи Украине

США в ближайшие дни объявят о новой партии военной помощи Украине Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 02:06
США в ближайшие дни объявят о новой партии военной помощи Украине

Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву.

Как передает Report, об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

"Мы будем наращивать поддержку Украины и в ближайшие дни объявим о новой партии военной помощи", - сказала она, уточнив, что в очередной пакет войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Вашингтонская администрация президента Джо Байдена активно поддерживает Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включает поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya HHM vasitələri və zirehli texnikalar göndərməyi planlaşdırır

Экслюзивные новости

ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi