США в ближайшие дни объявят о новой партии военной помощи Украине

Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву.
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"Мы будем наращивать поддержку Украины и в ближайшие дни объявим о новой партии военной помощи", - сказала она, уточнив, что в очередной пакет войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника.
Вашингтонская администрация президента Джо Байдена активно поддерживает Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включает поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд.