Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ США в ближайшее время примут решение о дальнейшем пребывании в Сирии. Об этом во вторник, 18 сентября заявил президент США Дональд Трамп. Во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой американский лидер заявил об «огромной работе по дерадикализации ИГ.

Также Трамп подчеркнул близость США к тому, чтобы закончить эту работу. «Мы дерадикализовали ИГ на очень большой территории. Эти люди не приедут сюда. Потому что их больше нет. И мы это сделали в очень короткое время», — цитирует президента США «РИА Новости», передает Report. «Мы сделали потрясающую работу. И мы примем решение (об окончании этой работы) очень скоро», — пообещал Трамп.