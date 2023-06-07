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США в ближайшее время предоставят дополнительную помощь Украине

США в ближайшее время предоставят дополнительную помощь Украине Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить новые пакеты помощи для Украины.
Другие страны
7 июня 2023 г. 03:42
США в ближайшее время предоставят дополнительную помощь Украине

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить новые пакеты помощи для Украины.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", - отметил он.

США - один из главных союзников Украины после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. Вашингтон оказывает нашему государству как финансовую, так и военную помощь.

В частности, последний пакет военной помощи в Украине Пентагон объявил 31 мая. В него вошли авиационные ракеты, а также системы ПВО Avenger.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ yaxın günlərdə və həftələrdə Ukraynaya yeni yardım paketləri hazırlayır

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