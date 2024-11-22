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США в автоматическом режиме были уведомлены о пуске РФ баллистической ракеты

США в автоматическом режиме были уведомлены о пуске РФ баллистической ракеты Россия в автоматическом режиме предупредила США о пуске "Орешника" (так президент РФ назвал ракету, которой был нанесен удар по заводу "Южмаш" в Украине - ред.) по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО).
Другие страны
22 ноября 2024 г. 00:18
США в автоматическом режиме были уведомлены о пуске РФ баллистической ракеты

Россия в автоматическом режиме предупредила США о пуске "Орешника" (так президент РФ Владимир Путин назвал ракету, которой был нанесен удар по заводу "Южмаш" в Украине - ред.) по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил он.

По словам представителя Кремля, российская сторона не информировала американскую сторону о пуске ракеты в соответствии с договоренностями и в соответствии с режимом информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет, так как "Орешник" не является межконтинентальной стратегической ракетой.

Информацию уже подтвердили в Пентагоне.

"Соединенные Штаты получили от России уведомление незадолго до пуска гиперзвуковой ракеты", - сообщила на брифинге замглавы пресс-службы американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что администрация Соединенных Штатов консультировалась с Украиной и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться к удару РФ.

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