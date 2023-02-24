О нас

США в 5 раз увеличат военный контингент на Тайване из-за угрозы со стороны Китая

США в 5 раз увеличат военный контингент на Тайване из-за угрозы со стороны Китая США в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".
Другие страны
24 февраля 2023 г. 10:28
США в 5 раз увеличат военный контингент на Тайване из-за угрозы со стороны Китая

США в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".

Как передает Report, об этом сообщает Taiwan News.

Сейчас, по данным издания на Тайване дислоцировано около 39 военнослужащих и сотрудников Министерства обороны США. При этом в 2016 году на острове находилось всего 10 американских военных.

Президент Тайваня Цай Инвэнь после встречи с представителями американского конгресса заявила, что ее страна будет более активно сотрудничать с США и другими демократическими партнерами для противостояния авторитарному экспансионизму и изменению климата.

По ее словам, Тайвань и США продолжают укреплять военные связи. В будущем Тайвань будет еще активнее сотрудничать с США и другими демократическими партнерами, отметила лидер Тайваня.

При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил, что Китай "очень вероятно" вторгнется на Тайвань в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US to boost troops 5-fold in Taiwan amid China menace

Самое важное

Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
23 февраля 2023 г. 16:48
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi