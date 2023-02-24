США в 5 раз увеличат военный контингент на Тайване из-за угрозы со стороны Китая

США в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".

США в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".

Как передает Report, об этом сообщает Taiwan News.

Сейчас, по данным издания на Тайване дислоцировано около 39 военнослужащих и сотрудников Министерства обороны США. При этом в 2016 году на острове находилось всего 10 американских военных.

Президент Тайваня Цай Инвэнь после встречи с представителями американского конгресса заявила, что ее страна будет более активно сотрудничать с США и другими демократическими партнерами для противостояния авторитарному экспансионизму и изменению климата.

По ее словам, Тайвань и США продолжают укреплять военные связи. В будущем Тайвань будет еще активнее сотрудничать с США и другими демократическими партнерами, отметила лидер Тайваня.

При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил, что Китай "очень вероятно" вторгнется на Тайвань в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.