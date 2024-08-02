США в 2025 году введут в строй несколько тысяч БПЛА с искусственным интеллектом

США в 2025 году введут в строй несколько тысяч БПЛА с искусственным интеллектом

Вооруженные силы США к августу 2025 года будут использовать несколько тысяч беспилотных летательных и плавающих аппаратов с функциями искусственного интеллекта.

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Вооруженные силы США к августу 2025 года будут использовать несколько тысяч беспилотных летательных и плавающих аппаратов с функциями искусственного интеллекта. Как передает Report, об этом сообщила первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс в интервью японской газете Sankei. "Это недорогие системы, - отметила она. - Они позволяют меньше подвергать людей опасностям войны". Искусственный интеллект, сказала Хикс, даст возможность этим дронам действовать самостоятельно в условиях плохой связи. Заместитель главы Пентагона дала понять, что принятие на вооружение таких беспилотников - мера противодействия КНР. "В эпоху стратегического соперничества с Китаем, - сказала она, - нужно по-новому подходить к технологическим инновациям". По словам Хикс, использование в операциях беспилотных систем - это только первый этап, за ним последует и вторая волна размещения военных устройств с функциями искусственного интеллекта. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке US to integrate thousands of AI-enabled UAVs into military arsenal by 2025