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США в 2024 году поставили военную продукцию в другие страны на $318,7 млрд

США в 2024 году поставили военную продукцию в другие страны на $318,7 млрд США в 2024 финансовом году поставили и передали в другие государства продукцию военного назначения на рекордные $318,7 млрд.
Другие страны
25 января 2025 г. 03:51
США в 2024 году поставили военную продукцию в другие страны на $318,7 млрд

США в 2024 финансовом году поставили и передали в другие государства продукцию военного назначения на рекордные $318,7 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте Госдепартамента.

"В 2024 финансовом году общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, составил $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению с $80,9 млрд в 2023 финансовом году. Это самый высокий ежегодный суммарный показатель продаж и помощи нашим союзникам и партнерам", - отмечается в документе.

В ведомстве уточнили, что общая сумма отражает "продажу вооружений на $96,9 млрд, профинансированную союзниками и партнерами США". Остальная продукция была передана в рамках различных программ.

Суммарные прямые продажи продукции военного назначения и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили в 2024 финансовом году $200,8 млрд. По этому показателю также наблюдается рост на 27,5% в сравнении данными за 2023 финансовый год ($157,5 млрд).

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