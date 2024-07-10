США в 1994 году прорабатывали членство Украины в НАТО, не исключая вступления в альянс РФ

Американские власти тайно в 1994 году прорабатывали вопрос вступления Украины в НАТО.

Американские власти тайно в 1994 году прорабатывали вопрос вступления Украины в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете Джорджа Вашингтона.

Из документа за авторством Энтони Лейка, занимавшего тогда должность помощника президента США по национальной безопасности в администрации Билла Клинтона, следует, что Вашингтон рассчитывал на создание "интегрированной и инклюзивной системы безопасности, которая включала бы, но не ограничивалась расширением НАТО" за счет стран Центральной и Восточной Европы.

"Необходимо поддерживать возможность членства в НАТО Украины и стран Балтии. Нельзя допустить, чтобы они оказались в серой зоне или в сфере влияния России", - говорится в документе, датированном октябрем 1994 года. Из него также следует, что о так называемой политике нового сдерживания в отношении России не следует говорить публично. При этом в документе отмечается, что "нельзя полностью исключать в долгосрочной перспективе возможности членства в альянсе демократической России".

В то же время руководство США изучало возможность установления "юридически оформленных отношений с Россией", которые "могли бы обрести форму договора".

В Вашингтоне рассчитывали, что такие отношения позволят создать механизм для консультаций НАТО с Россией по военным операциям, проводимым самим альянсом или под его руководством. При этом в США не допускали возможности наделения РФ правом вето применительно к решениям НАТО.