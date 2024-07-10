США в 1994 году прорабатывали членство Украины в НАТО, не исключая вступления в альянс РФ

Американские власти тайно в 1994 году прорабатывали вопрос вступления Украины в НАТО.
Как передает
Из документа за авторством Энтони Лейка, занимавшего тогда должность помощника президента США по национальной безопасности в администрации Билла Клинтона, следует, что Вашингтон рассчитывал на создание "интегрированной и инклюзивной системы безопасности, которая включала бы, но не ограничивалась расширением НАТО" за счет стран Центральной и Восточной Европы.
"Необходимо поддерживать возможность членства в НАТО Украины и стран Балтии. Нельзя допустить, чтобы они оказались в серой зоне или в сфере влияния России", - говорится в документе, датированном октябрем 1994 года. Из него также следует, что о так называемой политике нового сдерживания в отношении России не следует говорить публично. При этом в документе отмечается, что "нельзя полностью исключать в долгосрочной перспективе возможности членства в альянсе демократической России".
В то же время руководство США изучало возможность установления "юридически оформленных отношений с Россией", которые "могли бы обрести форму договора".
В Вашингтоне рассчитывали, что такие отношения позволят создать механизм для консультаций НАТО с Россией по военным операциям, проводимым самим альянсом или под его руководством. При этом в США не допускали возможности наделения РФ правом вето применительно к решениям НАТО.