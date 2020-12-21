США ужесточили санкционный режим в отношении Кубы и Никарагуа

Соединенные Штаты ужесточили односторонние американские санкции в отношении Кубы и Никарагуа.

Соединенные Штаты ужесточили односторонние американские санкции в отношении Кубы и Никарагуа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства финансов США.

В американский «черный список» были включены заместитель председателя Верховного суда Никарагуа Марвин Рамиро Агилар Гарсия, член Национальной ассамблеи (парламента Никарагуа) Вальмаро Антонио Гутьеррес Меркадо, а также начальник отделения национальной полиции Никарагуа в Леоне Фидель де Хесус Домингес Альварес. По версии Вашингтона, эти лица "продолжают поддерживать усилия режима (президента Даниэля) Ортеги, направленные на подрыв демократии в Никарагуа".

"Президент Ортега и его режим отдают предпочтение личной выгоде и власти перед призывами никарагуанцев к реформам, - утверждал министр финансов США Стивен Мнучин. - Нынешняя администрация по-прежнему привержена борьбе с режимом Ортеги путем поиска и разоблачения тех, кто продолжает подавлять демократическую волю народа Никарагуа".

Власти США также ввели санкции против трех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, "контролируются кубинскими военнослужащими и играют стратегическую роль в кубинской экономике". Два из них находятся в Панаме.

Отметим, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.