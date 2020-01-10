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США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников. Президент [США Дональд Трамп] издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", - отметил глава финансового ведомства.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана. 

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