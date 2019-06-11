США ужесточили санкции в отношении Сирии

Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим в отношении Сирии, в черный список были включены трое физических и 13 юридических лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства финансов США.

В частности, ограничения были введены против компании ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае. В перечень также попали два гражданина Сирии, связанные с этой организацией. Кроме того, санкции были введены против телекомпании LANA TV, которая базируется в Бейруте.