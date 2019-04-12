​США ужесточили санкции против Венесуэлы

США ужесточили в пятницу санкции против Венсеуэлы и внесли в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с Боливарианской Республикой. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

Рестрикции введены против трех судоходных компаний из Либерии и еще одной - из Италии. Под санкции также попали два танкера под итальянским флагом, четыре - под мальтийским, два - под греческим и один - под панамским.