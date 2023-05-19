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США ужесточают экспортный контроль в отношении России и Беларуси

США ужесточают экспортный контроль в отношении России и Беларуси Американская администрация ужесточает режим экспортного контроля и санкции в отношении промышленных секторов России и Беларуси.
Другие страны
19 мая 2023 г. 18:57
США ужесточают экспортный контроль в отношении России и Беларуси

Американская администрация ужесточает режим экспортного контроля и санкции в отношении промышленных секторов России и Беларуси.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации, распространенной Министерством торговли США.

Отмечается, что речь идет об "ужесточении существующих санкций в рамках режима экспортного контроля в отношении России и Беларуси". Правительство США производит в том числе "расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности", отмечается в документе.

"Данное правило добавляет 1 224 наименования промышленных товаров, следовательно, для экспорта или реэкспорта этих товаров в Россию или Беларусь или их передачи в пределах России или Беларуси теперь потребуется лицензия. Ограничения на эти 1 224 наименования промышленных товаров направлены на дальнейший подрыв российской и белорусской промышленных баз и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России в Украине", - утверждается в документе.

Правительство США производит в том числе расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности.

Список запрещенных к экспорту в РФ и Беларусь из США товаров расширен также на ковровые покрытия, косметику, парфюмерию, а также на антиквариат, алкоголь и часы.​​​​​

США также ввели запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Соответствующий список опубликован Минторгом США.

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