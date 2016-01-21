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    ​ США ужесточат правила въезда для посещавших Ирак и Сирию европейцев

    Мера направлена на препятствование въезду в США тех граждан Евросоюза, которые воевали в рядах ИГ

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Власти США планируют ужесточить визовые требования для граждан европейских стран, посещавших в последние пять лет Ирак, Сирию, Иран или Судан, cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Также дополнительные барьеры будут стоять на пути у тех жителей ЕС, которые имеют второе гражданство одной из этих стран.

    Эта мера направлена на препятствование въезду в США тех граждан Евросоюза, которые воевали в рядах группировки  "Исламского государства" (ИГ). 

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