​ США ужесточат правила въезда для посещавших Ирак и Сирию европейцев

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Власти США планируют ужесточить визовые требования для граждан европейских стран, посещавших в последние пять лет Ирак, Сирию, Иран или Судан, cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Также дополнительные барьеры будут стоять на пути у тех жителей ЕС, которые имеют второе гражданство одной из этих стран.

Эта мера направлена на препятствование въезду в США тех граждан Евросоюза, которые воевали в рядах группировки "Исламского государства" (ИГ).