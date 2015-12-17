США уверены, что уран вывезенный в РФ из Ирана, будет в безопасности

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ США уверены, что обогащенный уран, который Иран поставит в Россию в рамках договоренностей с международным сообществом, будет в безопасности, заявил на слушаниях в сенате в четверг замминистра энергетики США Фрэнк Клотц, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы на протяжении десятилетий очень тесно работаем с Россией, чтобы в духе сотрудничества укреплять безопасность ядерных объектов", — сказал замминистра энергетики США, подчеркнув, что топливо, поставленное в Россию, будет так же инспектироваться МАГАТЭ, как и другие партии обогащенного урана. "Насколько мы понимаем, русские подходят к этому очень серьезно и очень профессионально. Они знают, как перевозить ядерные материалы, как хранить их и вести учет", — заверил Клотц.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. По плану действий, международное сообщество снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы. В рамках ограничений иранской ядерной программы, в частности, запасы обогащенного урана в Иране должны быть снижены до 300 килограммов, а избыток вывезен из страны, в частности, в Россию.