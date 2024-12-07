Соединенные Штаты значительно увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза.

Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза.

Как передает Report, об этом сообщают американские статистические службы.

Стоимость импорта нефтепродуктов в указанный период составила 323 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Это рекордный объем импорта за десять месяцев с 2018 года, когда поставки достигали 398,6 миллиона долларов.

При этом октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, поставки рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов.