О нас

Соединенные Штаты значительно увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

Соединенные Штаты значительно увеличили импорт нефтепродуктов из Китая Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 10:15
Соединенные Штаты значительно увеличили импорт нефтепродуктов из Китая

Соединенные Штаты по итогам десяти месяцев этого года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза.

Как передает Report, об этом сообщают американские статистические службы.

Стоимость импорта нефтепродуктов в указанный период составила 323 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Это рекордный объем импорта за десять месяцев с 2018 года, когда поставки достигали 398,6 миллиона долларов.

При этом октябрьские покупки снизились до минимума с февраля, поставки рухнули в 193 раза, до 144,2 тысячи долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Альтернатива для Германии готовится выдвинуть кандидата на пост канцлера
"Альтернатива для Германии" готовится выдвинуть кандидата на пост канцлера
7 декабря 2024 г. 09:55
СМИ: Сирийские повстанцы контролируют центр провинции Дера на границе с Иорданией
СМИ: Сирийские повстанцы контролируют центр провинции Дера на границе с Иорданией
7 декабря 2024 г. 09:37
Парламент Южной Кореи рассмотрит закон о расследовании против первой леди
Парламент Южной Кореи рассмотрит закон о расследовании против первой леди
7 декабря 2024 г. 09:18
Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте
Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте
7 декабря 2024 г. 09:10
Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек
Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек
7 декабря 2024 г. 08:39
ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
7 декабря 2024 г. 08:21
Президент Южной Кореи извинился за военное положение
Президент Южной Кореи извинился за военное положение
7 декабря 2024 г. 07:48
Полиция Доминиканы изъяла рекордные 9,5 тонн кокаина
Полиция Доминиканы изъяла рекордные 9,5 тонн кокаина
7 декабря 2024 г. 06:39
Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
7 декабря 2024 г. 06:14
NYT: Иран начал эвакуировать из Сирии своих дипломатов и военных
NYT: Иран начал эвакуировать из Сирии своих дипломатов и военных
7 декабря 2024 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi