США увеличили численность своих военных на базах в Сирии

Командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства.

Командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства.

Как передает Report, об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт "Эль-Валид" и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из "Сил демократической Сирии", другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор.