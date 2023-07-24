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США увеличили численность своих военных на базах в Сирии

США увеличили численность своих военных на базах в Сирии Командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства.
Другие страны
24 июля 2023 г. 05:19
США увеличили численность своих военных на базах в Сирии

Командование США перебросило из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства.

Как передает Report, об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт "Эль-Валид" и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из "Сил демократической Сирии", другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Suriyadakı bazalarında hərbçilərinin sayını artırıb

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