США увеличат военное присутствие в странах Балтии

США увеличат военное присутствие в Эстонии и других странах Балтии.

США увеличат военное присутствие в Эстонии и других странах Балтии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава эстонского Минобороны Эстонии Ханно Певкур по итогам состоявшейся беседы с министром обороны США Ллойдом Остином на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Министр обороны Остин подтвердил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой на мадридском саммите НАТО, США в ближайшее время увеличат ротацию американских подразделений и проведение учений в Эстонии и других странах Балтии. Это сильный сигнал о продолжении присутствия США в регионе и поможет усилить наше коллективное сдерживание на восточном фланге НАТО", - цитирует Певкура пресс-служба эстонского Минобороны.

По словам главы ведомства, Эстония продолжит поддерживать Украину как вооружением, так и усилит подготовку военнослужащих. "На сегодняшней встрече было четко обозначено, что обучение становится таким же важным фактором, как и поставки вооружений для Украины. Особенно важно это будет в ближайшие месяцы, когда у Украины появится реальная возможность взять на себя инициативу на поле боя", - отметил он.