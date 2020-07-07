США уведомили ООН о выходе из ВОЗ

США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года.

США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года", - сказал он.