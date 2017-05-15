США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Госдеп обвинил власти Сирии в создании недалеко от Дамаска крематория для сжигания останков тел заключенных.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказал журналистам и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку.

«Надежные источники утверждают, что множество тел могли быть захоронены в братских могилах… Сейчас мы считаем, что сирийский режим создал крематорий в тюрьме Седная, где могли избавляться от останков заключенных, не оставляя доказательств», - сказал Стюарт Джонс.

Он отметил, что крематорий создан, по версии Госдепа, для сокрытия массовых казней заключенных, которые якобы осуществлял сирийский режим за последние шесть лет гражданской войны.