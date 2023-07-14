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США утверждают, что помогают Центральной Азии преодолеть последствия санкций против РФ

США утверждают, что помогают Центральной Азии преодолеть последствия санкций против РФ Соединенные Штаты работают со странами Центральной Азии, чтобы помочь преодолеть последствия антироссийских санкций, и готовы предоставить им альтернативу отношениям с Москвой и Пекином.
Другие страны
14 июля 2023 г. 05:44
США утверждают, что помогают Центральной Азии преодолеть последствия санкций против РФ

Соединенные Штаты работают со странами Центральной Азии, чтобы помочь преодолеть последствия антироссийских санкций, и готовы предоставить им альтернативу отношениям с Москвой и Пекином.

Как передает Report, с таким утверждением выступила помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Они просят у нас поддержки в вопросе санкций, помощи в поиске способа противостоять давлению России и Китая, просят предоставить им альтернативу. Мы очень активно взаимодействуем с ними в вопросе санкций, особенно с Узбекистаном и Казахстаном, так, чтобы не оказались разрушены их собственные экономики", - изложила свою версию событий дипломат.

Она добавила, что сейчас США получили возможность укрепить связи с государствами Центральной Азии. По словам Хорст, послание, которое Вашингтон направляет этим странам, "содержит альтернативу" отношениям как с Россией, так и с Китаем. Помощник госсекретаря также сообщила, что США и Казахстан связывают "давние отношения в энергетическом секторе", в связи с чем Вашингтон работает над снижением зависимости Астаны от Москвы в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Mərkəzi Asiyaya Rusiya sanksiyalarının fəsadlarının aradan qaldırmağa kömək etdiyini bildirib

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