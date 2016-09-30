США утвердили строительство базы беспилотников в Нигере

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Пентагон выделил 50 млн долларов на строительство новой военной базы в городе Агадес на севере Нигера. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, ее планируется использовать для борьбы с террористами в соседних Мали, Нигерии и Ливии.

Предполагается, что основную часть ударной мощи нового стратегического объекта составят беспилотники. Базу обещают достроить уже в следующем году.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Мишель Балданзы, Пентагон оплатит строительство новой ВПП, инфраструктуры и сопутствующих служебных помещений в Агадесе.

Сейчас несколько американских военных и беспилотники MQ-9 Reaper постоянно присутствуют на французской базе 101 в Ниамее - столице Нигера, расположенной на 900 км южнее Агадеса.