США утвердили поставку боевых самолетов Катару и Кувейту

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Государственный департамент и министерство обороны США утвердили, после двух лет задержки, сделки по поставке Катару и Кувейту крупных партий боевых самолетов, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Катар получит 36 самолетов F-15 производства концерна Boeing общей стоимостью 4 млрд. долларов. Кувейт покупает 28 самолетов F-18 Super Hornet за 3 млрд. долларов с опцией докупить еще 12 машин.

Третья сделка, по поставке самолетов Бахрейну, все еще не утверждена. В любом случае, чтобы сделки вступили в силу, они должны быть утверждены президентом США.