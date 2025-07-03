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США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран

США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран США установят таможенную пошлину в размере 10% в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно.
Другие страны
3 июля 2025 г. 23:39
США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран

США установят таможенную пошлину в размере 10% в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно.

Как передает Report, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.

"Президент (США Дональд Трамп) хочет поощрить тех, кто ведет переговоры добросовестно. Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в 10%, а дальше мы посмотрим", - сказал он.

По мнению Бессента, в оставшуюся до истечения крайнего срока 9 июля неделю на заключение торговых соглашений, можно будет ожидать "череду сделок" США с другими государствами.

Напомним, что 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

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