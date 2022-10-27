США ускорят модернизацию атомных бомб в Европе

США планируют заменить на базах НАТО в Европе ядерные бомбы B61 на модернизированную версию B61-12 в декабре 2022 года вместо весны следующего года.

США планируют заменить на базах НАТО в Европе ядерные бомбы B61 на модернизированную версию B61-12 в декабре 2022 года вместо весны следующего года.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. Одни источники издания причину замены связывают с ситуацией в Украине, другие говорят, что это часть давно запланированной модернизации.

По данным газеты, американские чиновники обсуждали модернизацию бомб на закрытой встрече НАТО в Брюсселе.

"Этот шаг по замене старого оружия новой версией на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине и растущей задачи о том, что Запад должен удержать Москву от применения ядерного оружия", - пишет издание.

Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что модернизация американского ядерного оружия B61 ведется много лет, "замена на B61-12 является частью давно запланированной модернизации. Она никак не связана с текущими событиями в Украине".

Ядерные бомбы B61, разработанные в 1960-х годах, планируют заменить на B61-12 на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. По данным директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, обновления не связаны с ядерными аспектами, они включают удаление парашюта и установку нового хвостового комплекта. В феврале в Пентагоне заявили о планах завершить сертификацию ядерной конструкции B61-12.