США усиливают санкции против Ливана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ США в пятницу внесли в санкционный список шесть жителей Ливана и семь компаний, связанных с ливанской партией "Хезболлах", которую Вашингтон и ряд его союзников считают террористической организацией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства финансов.

В черный список вошли фирмы Blue Lagoon Group (Сьерра-Леоне), Dolphin Trading Company (Либерия), Golden Fish Liberia (Либерия), Golden Fish (Ливан), Kanso Fishing Agency Limited (Сьерра-Леоне), Sky Trade Company (Либерия), Star Trade Ghanа (Гана), которые по данным США, связаны с "Хезболлах".

В сообщении ведомства отмечается, что причиной внесения этих лиц и компаний в черный список США стали введенные ранее финансовые санкции против "Хезболлах".