США усиливают контроль над экспортом ИИ-чипов

США вводят новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта, чтобы сохранить передовые технологии внутри страны и среди союзников, блокируя доступ Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

США вводят новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта, чтобы сохранить передовые технологии внутри страны и среди союзников, блокируя доступ Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Новые правила ограничивают экспорт ИИ-чипов в большинство стран, но позволяют ближайшим союзникам США свободно использовать американские технологии. Ограничения направлены на сохранение лидерства США в сфере ИИ и усиление контроля над глобальным распространением технологий.

"США сейчас лидируют в сфере ИИ - как в разработке ИИ, так и в проектировании чипов для ИИ, и критически важно сохранить это положение", - заявила министр торговли Джина Раймондо.

Основные ограничения касаются передовых графических процессоров (GPU), используемых для обучения моделей ИИ. Основными производителями чипов остаются Nvidia и AMD, чьи акции снизились на 2-3% после новости.

Крупные компании, такие как Microsoft, Google и Amazon, смогут получать разрешения на строительство центров обработки данных, если будут соблюдать строгие правила безопасности и отчетности.