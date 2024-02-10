США усилили соперничество с Китаем в Западной Африке

США прилагают дипломатические усилия в Западной Африке, чтобы не допустить появления там китайских военных баз.

США прилагают дипломатические усилия в Западной Африке, чтобы не допустить появления там китайских военных баз.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, за пару недель до переворота в Габоне в конце августа 2023 года тогдашний президент страны Али Бонго заявил неназванному американскому чиновнику, что тайно обещал Си Цзиньпину, что Пекин сможет разместить военные силы на побережье Атлантического океана Габона. По словам американского чиновника, первый заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер тогда призвал Бонго отказаться от этого предложения, поскольку США считают Атлантику своим стратегическим фронтом и рассматривают постоянное китайское военное присутствие там как серьезную угрозу американской безопасности.

По словам американских чиновников, Китай проводит закулисную кампанию по обеспечению военно-морского присутствия на западных берегах континента, и уже более двух лет США предпринимают параллельные усилия, пытаясь убедить африканских лидеров лишить Китай доступа к водам Атлантического океана. До сих пор ни одна африканская страна на побережье Атлантического океана не подписала военное соглашение с Китаем, отмечает издание. Подобные планы были у Китая и в Экваториальной Гвинее, однако Вашингтон не заметил никаких признаков военного строительства в построенном китайцами глубоководном торговом порту в городе Бата, сообщил изданию представитель сил национальной безопасности США.

Власти Экваториальной Гвинеи "постоянно уверяли нас, что они не допустят, чтобы КНР добилась успеха". построить базу", сказал он. При этом по данным китайского правительства, с 2000 года китайские компании построили около 100 коммерческих портов в Африке, от Мавритании на крайнем западе до Кении в Индийском океане.

Официальные лица США и Габона в настоящее время ведут переговоры по соглашению о сотрудничестве в области обороны и обсуждают американскую подготовку, чтобы помочь Габону защитить свои границы. В ноябре Белый дом принял решение провести в этом году в Габоне морские учения Западной и Центральной Африки под руководством США, в которых принимают участие военно-морские силы десятков стран. Учения призваны помочь прибрежным странам бороться с пиратством и незаконным рыболовством.