США усилили оборону военного объекта в Иордании, на котором погибло трое военных

Соединенные Штаты усилили оборону своего военного объекта Tower 22 в Иордании, который в январе подвергся атаке беспилотника, что привело к гибели трех американских военных.

Соединенные Штаты усилили оборону своего военного объекта Tower 22 в Иордании, который в январе подвергся атаке беспилотника, что привело к гибели трех американских военных.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, на заставе находятся порядка 350 американских военных. Агентство не приводит подробностей каким именно образом ВС США укрепили оборону объекта.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.