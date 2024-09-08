США усилили давление на Израиль в вопросах соглашения по Газе

США не могут договориться с палестинским радикальным движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, это побудило их усилить давление на Израиль.
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Источники издания прокомментировали заявление директора ЦРУ Билла Бернса, который заявил, что в ближайшее время будут представлены новые рамки соглашения по Газе.
"Если бы они могли напрямую договориться с ХАМАС об освобождении американских граждан, удерживаемых в заложниках, они, вероятно, сделали бы это", - приводит издание слова источника из числа израильских официальных представителей.
"Сейчас они (американцы - ред.) предпочитают оказывать давление на Израиль, а не на ХАМАС. <...> Похоже, Вашингтон чувствует себя беспомощным по отношению к ХАМАС и решает оказать давление на Израиль, который уже продемонстрировал готовность пойти на уступки ради сделки".
Источники газеты считают, что до обнаружения в секторе Газа тел шести убитых заложников американская администрация "демонстрировала оптимизм, даже восхваляла Израиль и подчеркивала, что ХАМАС был той стороной, которая должна была пойти на компромисс, однако казнь шести заложников значительно изменила тональность".
Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.
В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.