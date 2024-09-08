США усилили давление на Израиль в вопросах соглашения по Газе

США не могут договориться с палестинским радикальным движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, это побудило их усилить давление на Израиль.

США не могут договориться с палестинским радикальным движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, это побудило их усилить давление на Израиль.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Jerusalem Post.

Источники издания прокомментировали заявление директора ЦРУ Билла Бернса, который заявил, что в ближайшее время будут представлены новые рамки соглашения по Газе.

"Если бы они могли напрямую договориться с ХАМАС об освобождении американских граждан, удерживаемых в заложниках, они, вероятно, сделали бы это", - приводит издание слова источника из числа израильских официальных представителей.

"Сейчас они (американцы - ред.) предпочитают оказывать давление на Израиль, а не на ХАМАС. <...> Похоже, Вашингтон чувствует себя беспомощным по отношению к ХАМАС и решает оказать давление на Израиль, который уже продемонстрировал готовность пойти на уступки ради сделки".

Источники газеты считают, что до обнаружения в секторе Газа тел шести убитых заложников американская администрация "демонстрировала оптимизм, даже восхваляла Израиль и подчеркивала, что ХАМАС был той стороной, которая должна была пойти на компромисс, однако казнь шести заложников значительно изменила тональность".

Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.