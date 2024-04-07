США уничтожили зенитную ракетную систему в Йемене

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала зенитная ракетная система.
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"Между 10:00 и 15:00 по времени Саны (11:00 и 16:00 по бакинскому времени) силы CENTCOM успешно уничтожили ракетную систему класса "земля - воздух" на подконтрольных хуситам территориях Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).
Помимо этого, в субботу силы CENTCOM сбили беспилотник над Красным морем.
После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.