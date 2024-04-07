США уничтожили зенитную ракетную систему в Йемене

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала зенитная ракетная система.

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала зенитная ракетная система.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Между 10:00 и 15:00 по времени Саны (11:00 и 16:00 по бакинскому времени) силы CENTCOM успешно уничтожили ракетную систему класса "земля - воздух" на подконтрольных хуситам территориях Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

Помимо этого, в субботу силы CENTCOM сбили беспилотник над Красным морем.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.