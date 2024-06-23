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США уничтожили в Красном море три надводных беспилотника хуситов

США уничтожили в Красном море три надводных беспилотника хуситов Американские военные уничтожили в Красном море три беспилотных надводных аппарата мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Другие страны
23 июня 2024 г. 06:20
США уничтожили в Красном море три надводных беспилотника хуситов

Американские военные уничтожили в Красном море три беспилотных надводных аппарата мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на своей странице в соцсети Х.

"За последние 24 часа силы Центрального командования ВС США успешно уничтожили три беспилотных надводных аппарата хуситов в Красном море", - говорится в сообщении.

Также был зафиксирован пуск трех баллистических ракет с контролируемой хуситами территории Йемена в сторону Аденского залива. По данным США, корабли и коммерческие суда не пострадали.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Qırmızı dənizdə husilərin üç pilotsuz suüstü gəmisini məhv edib

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