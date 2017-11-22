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    США уничтожили свыше 100 боевиков в результате авиаудара в Сомали

    Удар был нанесен по лагерю экстремистов, который находился в 201 км к северо-западу от города Могадишо

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Американские боевые самолеты во вторник нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, "уничтожив свыше 100 боевиков".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поступившем в ТАСС сообщении Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

    "Операция проводилась при координации с правительством Сомали, - отметили представители АФРИКОМ. - Удар был нанесен по лагерю, который находится примерно в 201 км к северо-западу от столицы Сомали Могадишо. Были уничтожены свыше 100 боевиков".

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