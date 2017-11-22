США уничтожили свыше 100 боевиков в результате авиаудара в Сомали

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Американские боевые самолеты во вторник нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, "уничтожив свыше 100 боевиков".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поступившем в ТАСС сообщении Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"Операция проводилась при координации с правительством Сомали, - отметили представители АФРИКОМ. - Удар был нанесен по лагерю, который находится примерно в 201 км к северо-западу от столицы Сомали Могадишо. Были уничтожены свыше 100 боевиков".