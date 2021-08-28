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США уничтожили последнюю базу ЦРУ в Афганистане

США уничтожили последнюю базу ЦРУ в Афганистане Власти США заявили, что в результате контролируемого взрыва американскими силами была уничтожена база «Eagle», последний аванпост ЦРУ за пределами кабульского аэропорта.
Другие страны
28 августа 2021 г. 20:19
США уничтожили последнюю базу ЦРУ в Афганистане

Власти США заявили, что в результате контролируемого взрыва американскими силами была уничтожена база "Eagle", последний аванпост ЦРУ за пределами кабульского аэропорта.

Как передает Report, об этом пишет New York Times.

Сообщается, что это было сделано, чтобы любое оставленное оборудование или информация не попали в руки членов "Талибана". Операция была запланированной и никак не связана со взрывами в аэропорту 26 августа.

База "Eagle" появилась на территории бывшего кирпичного завода и использовалась на протяжении всего конфликта в Афганистане. Она превратился из небольшого форпоста в обширный центр, который использовался для обучения контртеррористических сил разведслужб Афганистана.

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