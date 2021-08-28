США уничтожили последнюю базу ЦРУ в Афганистане

Власти США заявили, что в результате контролируемого взрыва американскими силами была уничтожена база «Eagle», последний аванпост ЦРУ за пределами кабульского аэропорта.

Власти США заявили, что в результате контролируемого взрыва американскими силами была уничтожена база "Eagle", последний аванпост ЦРУ за пределами кабульского аэропорта.

Как передает Report, об этом пишет New York Times .

Сообщается, что это было сделано, чтобы любое оставленное оборудование или информация не попали в руки членов "Талибана". Операция была запланированной и никак не связана со взрывами в аэропорту 26 августа.

База "Eagle" появилась на территории бывшего кирпичного завода и использовалась на протяжении всего конфликта в Афганистане. Она превратился из небольшого форпоста в обширный центр, который использовался для обучения контртеррористических сил разведслужб Афганистана.