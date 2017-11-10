США уничтожили нескольких боевиков "Аш-Шабаб" после авиаудара в Сомали

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ США в четверг уничтожили нескольких боевиков группировки "Аш-Шабаб" в результате авиаудара в Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает Африканское командование США (AFRICOM).

"В координации с федеральным правительством Сомали американские силы нанесли авиаудар в Сомали по "Аш-Шабаб" в четверг 9 ноября примерно в 15.00 по местному времени, убив несколько боевиков", - говорится в сообщении командования.

По данным AFRICOM, операция была проведена в районе Bay Region примерно в 100 милях к западу от столицы Могадишо.