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США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море Американские военные за последние сутки уничтожили два судна мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море.
Другие страны
14 августа 2024 г. 06:08
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

Американские военные за последние сутки уничтожили два судна мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море.

Как передает Report, об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило командование в соцсети Х.

"За последние 24 часа силы CENTCOM уничтожили два судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", - говорится в сообщении.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

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