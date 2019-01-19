США уничтожили более 50 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Авиаудар США уничтожил более 50 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

Отмечается, что удар нанесли в субботу близ города Джилиб в провинции Средняя Джубба на юге страны.

Удар был нанесен после того, как большая группа боевиков напала на силы национальной армии Сомали, уточнили американские военные.