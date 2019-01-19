США уничтожили более 50 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Авиаудар США уничтожил более 50 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).Отмечается, что удар нанесли в субботу близ города Джилиб в провинции Средняя Джубба на юге страны.
Удар был нанесен после того, как большая группа боевиков напала на силы национальной армии Сомали, уточнили американские военные.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.
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