США уничтожили 13 боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Американские военные уничтожили 13 боевиков группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) в результате нанесения ударов в Йемене в период с 24 августа по 4 сентября.

Как передает Report, об этом в среду сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"При нанесении удара 24 августа были ликвидированы четверо боевиков "Аль-Каиды", 30 августа - три боевика, и в результате удара 4 сентября были уничтожены шесть членов "Аль-Каиды", еще один получил ранения", - говорится в сообщении командования.

Там отметили, что подобные атаки призваны сохранить давление на исламистов в Йемене и не дать им "совершить теракты против граждан США, нашей страны и союзников".

В Пентагоне при этом указывают на то, что АКАП "по-прежнему представляет серьезную угрозу для данного региона", а также для самих США.