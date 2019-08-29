США на треть уменьшат число военных в Афганистане после сделки с талибами

В Афганистане после соглашения с группировкой "Талибан" останутся около 8,6 тысячи американских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News Radio.

"Мы сохраним там присутствие, хотя и сократим его существенно… Мы сократим до 8,6 тысячи (военнослужащих), а потом посмотрим", - заявил Трамп.

В настоящее время в Афганистане находятся около 13 тысяч военнослужащих США.

Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа.