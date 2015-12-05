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    США укрепят силы в Ираке только в случае согласия Багдада

    США поддерживают премьера Ирака, который заявил, что размещение войск будет считаться «актом агрессии»

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что усиление военного присутствия США в Ираке возможно только после согласования с Багдадом, передает Report  со ссылкой на ТАСС.

    «Мы бы сказали, что любое военное усиление США или коалиции в поддержку Ирака в борьбе против ИГИЛ будет производиться по приглашению Ирака и в тесном взаимодействии с ним», — сказала Трюдо.

    Также она добавила, что США поддерживают премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, который заявил, что размещение войск будет считаться «актом агрессии».

    Трюдо подчеркнула, что это касается в том числе районов Ирака, населенных и контролируемых курдами.

    Ранее Трюдо сообщила, что США подчеркнули необходимость ухода Асада с поста президента Сирии.

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