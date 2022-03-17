США угрожают Китаю ответственностью за помощь России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джозеф Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку РФ на фоне украинского кризиса.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джозеф Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку РФ на фоне украинского кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает CNN .

"Президент Байден проведет переговоры с председателем Си (Цзиньпином) завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что Вашингтон продолжает активно призывать все страны, особенно обладающие "непосредственным влиянием на РФ", прибегнуть ко всем ресурсам, чтобы "заставить Москву завершить начатую войну". Включая Китай, который «несет особую ответственность в применении влияния» на главу РФ Владимира Путина.

"Китай, отказываясь осудить агрессию, и представляясь нейтральной стороной, кажется, двигается в обратном направлении", - отметил Блинкен, добавив, что в США озабочены информацией об изучении китайскими властями возможности оказания прямой помощи РФ по части предоставления военного оборудования для использования на территории Украины.