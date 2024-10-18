США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине.

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense One.

"Компания Northrop Grumman готовится производить 14 тыс. ракетных двигателей в год, что примерно удвоит объемы производства, поскольку Пентагон работает над заменой оружия, отправленного в Украину, и над восстановлением запасов для будущих войн", - пишет издание.

В последние четыре года компания поставляла от 5 до 6 тыс. двигателей для ракет GMLRS в год.