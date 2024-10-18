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США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ

США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине.
Другие страны
18 октября 2024 г. 13:57
США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman планирует удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense One.

"Компания Northrop Grumman готовится производить 14 тыс. ракетных двигателей в год, что примерно удвоит объемы производства, поскольку Пентагон работает над заменой оружия, отправленного в Украину, и над восстановлением запасов для будущих войн", - пишет издание.

В последние четыре года компания поставляла от 5 до 6 тыс. двигателей для ракет GMLRS в год.

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