США удвоила продажи оружия странам НАТО в Европе, пользуясь страхом перед РФ

Соединенные Штаты почти вдвое увеличили количество и стоимость контрактов по продаже оружия, заключенных с союзниками по НАТО в этом году, так как украинский кризис заставил Европу задуматься о наращивании вооружений.

Соединенные Штаты почти вдвое увеличили количество и стоимость контрактов по продаже оружия, заключенных с союзниками по НАТО в этом году, так как украинский кризис заставил Европу задуматься о наращивании вооружений.

Как передает Report, об этом в статье для Foreign Policy написал обозреватель Робби Грамер.

По подсчетам журналиста, в 2021 году правительство Штатов одобрило 14 крупных сделок по оружию с союзниками по Североатлантическому альянсу на сумму около $15,5 миллиарда.

"В 2022 году количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около $28 миллиардов с учетом Финляндии", - говорится в статье.

Автор заключил, что Соединенные Штаты остаются основным поставщиком оружия для союзников в Европе в краткосрочной перспективе, что позволяет им нажиться.