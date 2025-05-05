США ударили по складам с оружием хуситов в Сане

Вооруженные силы США совершили серию ударов по объектам, расположенным в захваченной хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" Сане.

Вооруженные силы США совершили серию ударов по объектам, расположенным в захваченной хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" Сане.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По сведениям его источников, США нанесли по меньшей мере три удара с воздуха по складам, используемым хуситами для хранения оружия, в районе Эс-Савад на юге Саны.

Напомним, что 15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена.

В Центральном командовании ВС США заявили, что операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на авианосец Harry Truman в северной части Красного моря.