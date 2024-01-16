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США ударили по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов

США ударили по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов Американские силы нанесли удар по территории Йемена, контролируемой хуситами, для уничтожения четырех противокорабельных баллистических ракет.
Другие страны
16 января 2024 г. 20:35
США ударили по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов

Американские силы нанесли удар по территории Йемена, контролируемой хуситами, для уничтожения четырех противокорабельных баллистических ракет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании ударили по объектам хуситов в ряде городов Йемена в ответ на их атаки на суда в Красном море. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

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